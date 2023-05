WEER. Kans op helder weer in Moorslede vanochtend

Infomoment over de toekomsti­ge invulling van gewezen Dadipark lokt zo'n 200 aanwezigen: “Hoogbouw met vijf bouwlagen is enorm”

Zo’n tweehonderd geïnteresseerden tekenden present op het infomoment over de toekomstige invulling van het gewezen Dadipark in Dadizele. In het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dadipark zijn naast een landschapspark ook appartementsgebouwen in vijf bouwlagen en tot een hoogte van 16 à 17 meter voorzien. In een eerste fase komt er een waterbuffer van 20.000 meter. De afgelopen jaren was er in enkele straten vaak wateroverlast.