WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend in Moorslede

N-VA trekt als NVAPlus naar de kiezer: “Ruimer en breder met onafhanke­lij­ken”

Met de keuze voor een nieuwe naam en nieuw logo gaf N-VA Moorslede de aftrap van de verkiezingscampagne. Men stapt in oktober volgend jaar naar de kiezer als NVAPlus en kiest voor verruiming met plaats voor onafhankelijken. “Groeien door met een bredere en ruimere lijst de kiezer te overtuigen, dat is onze ambitie”, aldus voorzitter Filiep Terryn. “NVAPlus is N-VA, maar dan meer en ruimer. Wel blijven we even duidelijk, transparant en doordacht als tevoren.”