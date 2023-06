WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Moorslede vanochtend

“Eerst nog enkele weken proefjes en daarna feest”: Leon (11) en Ma­rie-Leonie (8) organise­ren Roeselaar­se Lagere School Fuif als aftrap zomervakan­tie

Geen alcohol, maar wel dj’s, een dancebattle en vooral heel veel fluo. Dat is wat Leon (11) en Marie-Leonie (8) op vrijdag 30 juni in petto hebben voor hun leeftijdsgenootjes. Ondanks hun piepjonge leeftijd organiseren broer en zus Corne die dag in de TRAX Club de allereerste ‘Roeselaarse Lagere School Fuif’. “Voor lagere school jongeren zijn er nog niet echt mogelijkheden om het einde van de examens te vieren dus doen we het gewoon zelf”, glunderen Leon en Marie-Leonie die garanderen dat hun fuif ‘vet’ wordt.