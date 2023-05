WEER. In Moorslede kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Eerste­lijns­zo­ne Midden WVL organi­seert beurs over innovatie in zorg en welzijn

Eerstelijnszone Midden WVL organiseert op een beurs op donderdag 1 juni een beurs voor zorg- en welzijnsprofessionals uit Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. Thema is innovatie in zorg en welzijn. Deelnemen kan op vier manieren: de meer dan veertig beursstanden met de laatste nieuwigheden, een interactieve workshop volgen met ex-minister Vandeurzen, een hogeschool of het agentschap Opgroeien, andere professionals ontmoeten tijdens het netwerkmoment of luisteren naar de visie van neurowetenschapper Katelijn Nijsmans over de work-life balans. De beurs vindt plaats op de eerste verdieping van het Ondernemerscentrum langs de Spanjestraat 141 in Roeselare. Meer info en registreren via www.eerstelijnszonemiddenwvl.be.