WEER. In Moorslede heldere ochtend

Stad Roeselare organi­seert opnieuw gratis horecaop­lei­ding

Na een succesvolle editie van de Horecabrigade in 2021 biedt Stad Roeselare begin juli, in samenwerking met Syntra West, opnieuw een gratis horecaopleiding aan voor jobstudenten en flexi-jobbers op zoek naar een bijverdienste of vaste job in deze bruisende sector.