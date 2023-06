WEER. Helder weer in Moorslede vanochtend

Beschonken bestuurder belandt in gracht

Een bestuurder belandde zondagavond iets voor 19 uur in de gracht langs de Hazegoedweg in Roeselare. De bestuurder verloor na een bocht ineens de controle over zijn stuur. Hij kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht langs de weg. De bestuurder, een 65-jarige man uit Roeselare bleek een glaasje te veel te hebben gedronken. werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up, hij raakte niet zwaargewond. Zijn rijbewijs werd wel meteen ingetrokken voor vijftien dagen. De auto moest getakeld worden.