WEER. Helder in Moorslede vanochtend

Politieman Tom (43) loopt zich ook buiten de uren de ziel uit het lijf: “Maar ook die inhaal­koers van 300 kilometer was best pittig”

Eerder dit jaar kreeg de politiezone RIHO het label ‘sportbedrijf’ toegekend, omwille van de jarenlange inspanningen om personeelsleden aan het sporten te krijgen en te houden. Tom Joye (43), inspecteur met een passie voor lopen en fietsen, is daar misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. Wat hij presteert in binnen- en buitenland, is uitzonderlijk en bijna heroïsch, met recent nog een Belgische titel op zijn palmares. Smeer de kuiten maar in!