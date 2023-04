WEER. Bewolkte ochtend in Moorslede

Blije gezichtjes bij vernieuwde paaseieren­raap in Beveren

Na een pauze van drie jaar was er zondag terug een paaseierenraap in Beveren. Meer dan 150 kindjes speurden er naar paaseitjes in de groenzone achter de kerk, terwijl de ouders op het Heilig Kruisplein genoten van een drankje in het lentezonnetje.