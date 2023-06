WEER. Bewolking in Moorslede vanochtend

Krommebeek­bos wordt toeganke­lij­ker en thuishaven voor vleermui­zen en amfibieën

Roeselare investeert dik 600.000 euro in de verdere ontwikkeling van het Krommebeekbos. In het bos op de grens met deelgemeente Beveren starten in het najaar enkele infrastructuurwerken die er zowel de toegankelijkheid als de biodiversiteit moet verhogen.