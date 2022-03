Waterlek in de Remi Dewittestraat, door werken van Fluvius is er een buis geraakt

Roeselare Diensten­cen­trum Ten Elsberge pakt uit met theatermo­no­loog ‘Geef mie nen dag’

De monoloog ‘Geef mie nen dag’ is op woensdag 23 maart om 19.30 uur te zien in het Roeselaarse dienstencentrum Ten Elsberge. De monoloog is geschreven en wordt gespeeld door Zonnebekenaar Bernard Kindt. In 2020 werd maagkanker bij hem vastgesteld. Als therapie voor zichzelf schreef hij regelmatig cursiefjes die uiteindelijk leidden tot een theatermonoloog. Het resultaat is authentiek, ontroerend en onverwachts humoristisch. Op heel eigen wijze brengt Bernard het verhaal van het fysieke en mentale proces na zijn diagnose. In samenwerking met zijn goede vriend Luc Eggermont toont hij dat veerkracht iets aangenaams heeft gedaan met zijn gezondheid, zelf al heeft hij letterlijk en figuurlijk zijn pluimen verloren. Muziek en beeld verbinden de vertelfragmenten tot een monoloog die raakt. Nu eens heel herkenbaar, dan weer een blikopener, maar altijd recht uit het hart, recht naar het hart. Tickets kosten 6 euro en kan je bestellen via dctenelsberge@motena.be of 051/27.27.10.

10 maart