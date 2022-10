Vorige week corona overleefd, nu viert Elisabeth haar 106de verjaardag: “Veel mensen schatten haar 85"

MoorsledeFeest in Maria’s Rustoord in Dadizele. Daar werd de 106e verjaardag van Elisabeth Vermont, met een weekje uitstel gevierd. De vrouw had positief getest op het coronavirus, maar ondertussen is ze terug uit quarantaine en kon ze eindelijk in de bloemetjes gezet worden. Ook het gemeentebestuur kwam langs om de kranige vrouw te huldigen.

Elisabeth Vermont zou normaal vorige week haar 106e verjaardag gevierd hebben. Maar de kranige eeuwelinge, die in Maria’s Rustoord op afdeling De Kleppe woont, testte ondanks al 5 keer gevaccineerd te zijn positief op het virus. “Ziek was ze echter niet”, aldus Marleen Boulangier, directeur van het rusthuis. “Ze had enkel last van een loopneus.”

Het feestje werd dus uitgesteld, tot vandaag. De vrouw mocht terug uit quarantaine en kon zo deze hoogst uitzonderlijke verjaardag dan toch met alles erop en eraan vieren. Ook dochter Rika (81) en kleinkinderen Rosemieke, Nancy en haar man Geert en Thierry tekenden present.

Volledig scherm Elisabeth Vermont overwon op haar 106de verjaardag het coronavirus. © Maxime Petit

“Wat het geheim is van mijn moeders hoge leeftijd? Wel, ze heeft in niks overdreven en altijd gematigd geleefd”, vertelt Rika. Rosemieke, dochter van Rika, pikt in. “Oma is altijd een sterke vrouw geweest, ze is bijna nooit ziek”, klinkt het. “Ik bezoek oma nog veel, maar dat ging vorige week dus niet door de positieve test. Het was een geruststelling toen we te horen kregen dat ze er niet echt ziek van was.”

De 106-jarige kreeg ook bezoek names het gemeentebestuur. Eerste schepen Sherley Beernaert (STERK) bracht een grote mand met allerlei koekjes mee. “Een jaarlijks cadeau. Ze zal kunnen sneukelen”, lacht de schepen. Haar collega Geert Vanthuyne (Visie) had een diploma van het vorstenpaar bij.

Elisabeth is geen onbekende in de streek. In haar jeugd behoorde ze tot de stichters van de VKAJ en in februari 2018 was ze op tv te zien in het programma ‘Iedereen Beroemd’ op Eén. “Geef toe: je zou niet zeggen dat ze zo oud is. Veel mensen zouden haar op foto pakweg 85 jaar oud schatten”, klinkt het nog.

Volledig scherm Namens het gemeentebestuur bracht eerste schepen Sherley Beernaert (STERK) een grote mand met allerlei koekjes mee. © Maxime Petit

Volledig scherm Elisabeth Vermont in haar jonge jaren. © Maxime Petit

Volledig scherm haar dochter Rika en de kleinkinderen Rosemieke, Nancy en Thierry tekenden present. Nancy bracht haar partner Geert mee om te klinken op deze hoogst uitzonderlijke verjaardag. © Maxime Petit

Volledig scherm Elisabeth Vermont in haar jonge jaren. © Maxime Petit

Volledig scherm Elisabeth Vermont overwon op haar 106de verjaardag het coronavirus. © Maxime Petit

Volledig scherm Geert Vanthuyne (Visie) had een diploma van ons vorstenpaar mee. © Maxime Petit

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.