Vogelgriep in kalkoenkwekerij in de Kampstraat op Ter Hand, schutkring ook in het naburige Dadizele

Kan je erfbelas­ting na een overlijden vermijden? En hoe doe je dat dan?

Erfrecht is een complexe materie. Bovendien verschilt de erfbelasting per gewest. Daarom is het voor veel mensen niet meteen duidelijk wat erven en schenken precies inhoudt. Spaargids.be kaart daarom vier misverstanden over dit topic aan.

25 januari