Klasgenoot­jes van Ilyas (5) laten ballonnen op voor overleden vriendje

In de vrije basisschool ‘t Brugske in Dadizele werd dinsdagavond de kleine Ilyas Desmet (5) herdacht. Het jongetje overleed in juli na een hartfalen in de kinderopvang. Zijn klasgenootjes zongen samen een liedje en lieten ballonnen op in alle kleuren van de regenboog.