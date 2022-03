Visie en STERK halen wegens twee afwezigheden geen meerderheid op de gemeenteraad

Roeselare RSL JAZZ lost eerste namen

Na twee jaren niet is Roeselare Jazz Festival helemaal terug. Op zaterdag 21 mei neemt RSL JAZZ, een organisatie van Comité van de Ko, Gent Jazz en De Spil, je opnieuw mee naar de grenzen van de jazz, waar hiphop, elektronica en global sounds tegen elkaar aanschuren. Voor de zesde editie strijkt het festival neer op de TRAX site in Roeselare, met podia onder de luifel en in de concertzaal. De line-up wordt opnieuw een combinatie van uitmuntende Belgische en internationale artiesten: Blue Lab Beats, Lander & Adriaan, Ottla en ESINAM tekenen alvast present. De ticketverkoop start op vrijdag 25 maart vanaf 10 uur via www.roeselarejazzfestival.be of 05/ 26.57. 00 (De Spil). In voorverkoop betaal je 22 euro, aan de deur 26 euro en kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis de festivalsfeer opsnuiven.

