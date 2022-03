Verstrooide motorrijder botst tegen auto op berucht kruispunt Vier Kaven

Ieper Houten waterlei­ding aangetrof­fen in Ieper: “Vermoede­lijk om een fontein op de Grote Markt te bevoorraad­den”

Dat er niet alleen bommen en granaten onder de grond zitten in de Westhoek bewijst een vondst in de Dikkebusseweg in Ieper. Daar vonden arbeiders acht uitgeholde bomen die in de middeleeuwen dienden als waterleidingen. “Het is de eerste keer dat we zulke buizen buiten de stadsmuren terugvinden, wat het een interessante ontdekking maakt”, zegt archeoloog Jan Decorte.

11 maart