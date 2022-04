Vandalen stichten brandje in nieuwbouw in aanbouw basisschool

Een buurman van de basisschool merkte zaterdagavond omstreeks 20.30 uur een zwarte rook op die opsteeg vanuit de nieuwe gebouwen die worden gebouwd aan de basisschool. Hij verwittigde meteen de brandweer. Die waren zelden zo snel ter plaatse. “We hadden net vanavond een feestje in een feestzaal hier vlakbij”, zegt kapitein Filip Louagie. “De ploeg die stand by is drinkt dan niet en heeft zijn materiaal en kledij mee. Ook drie brandweerwagens stonden vlakbij geparkeerd. Daardoor waren we bijna binnen de minuut al ter plaatse.” De brandweer kon het vuur meteen blussen. In één van de lokalen in aanbouw was brand gesticht waardoor ook isolatiemateriaal vuur had gevat en zorgde voor een dikke zwarte rook. In de nieuwbous is nog geen elektriciteit aanwezig of iets anders dat vanzelf kan branden. Meer dan waarschijnlijk waren dus vandalen of kwajongens bezig aan het spelen met vuur. De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de zaak.