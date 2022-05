Vandaag derde editie festival Rock Sterre

Ter Sterre is een school voor buitengewoon secundair onderwijs en voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Tijdens Rock Sterre kunnen zowel mensen met als zonder autisme de festivalsfeer opsnuiven. De organisatoren bundelen al hun ervaringen om een aangepast festivalterrein in te richten. Zo kunnen bezoekers onder meerbuiten tot rust komen in de tentjes van de Chill Zone, via headsets genieten van een film of muziek in de Silent Zone en is er nog ook de backdoor. “Via de Backdoor kunnen mensen met autisme alle concerten op ons festival wat meer ontspannen volgen”, zegt Bram Brouckaert. “Ze ervaren er geen extra prikkels zoals belichting en drukte van het publiek. Met het muziekaanbod mikken we op een breed scala aan muziekstijlen en genres. Milo Meskens zal vanaf 20.30 uur een exclusieve akoestische set spelen. Hij is gekend van de Nieuwe Lichting op Studio Brussel en scoorde goud met zijn hit New Beginning. Op de line-up staan ook nog de stevige lokale coverbands Guana (16.15-17 uur) en MFH (17.30-18.30 uur), funky partyband Filet Pure (19-20 uur) en vanaf 21.40 uur dansbare afsluiter dj Elias.