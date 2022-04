Vader met drie kinderen over de de kop: niemand meer aanwezig bij aankomst hulpdiensten

Een 51-jarige bestuurder uit Moorslede was zaterdagavond omstreeks 21 uur met zijn drie kinderen van 11, 13 en 17 jaar onderweg in de Vierde Regiment Karabiniersstraat in Zonnebeke onderweg. Na een bocht verloor de vader de controle over zijn stuur en ging met zijn BMW over de kop. De vader kon samen met zijn kinderen uit het wrak kruipen en verlieten nadien meteen de plaats. Volgens getuigen bloedde de vader aan zijn hoofd. Toen de hulpdiensten arriveerden was van de inzittenden geen enkel spoor meer.