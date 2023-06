Uitstap naar Frietrock eindigt met klap tegen paal: “Combinatie van alcohol en oververmoeidheid”

Zomeren aan de Kop van de Vaart doe je in artistiek hangmatten­dorp: Frederik opent op 1 juli ‘Kaaibar by Barlaban’

Aan de Kop van de Vaart in Roeselare verrijst deze zomer een artistiek hangmattendorp: Kaaibar by Barlaban. Het gaat om een initiatief van Frederik Turpyn (46), zaakvoerder van kunstkroeg Barlaban langs de Sint-Hubrechtsstraat, en wordt na Viva Vaart de tweede zomerse pop-up bar aan de Trakelweg waarvoor de stad een concessie geeft. “Ik ben aangenaam verrast dat het stadsbestuur meegaat in mijn enigszins eigenzinnig maar vooral creatief en origineel concept”, glundert Frederik terwijl hij toelicht waar we ons vanaf 1 juli mogen aan verwachten.