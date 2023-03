Uitkijktoren van 25 meter hoog komt er tegen 2025 en wordt geraamd op 450.000 euro: “Een toeristische meerwaarde, ook voor de horeca en handelszaken”

Het lokaal bestuur van Moorslede hoopt dat er tegen 2025 op de terreinen van het gewezen Dadipark in Dadizele een uitkijktoren met een hoogte van 25 meter komt. De kostprijs is geraamd op 450.000 euro. De gemeente krijgt een subsidie van 225.00 euro van de provincie. “Die uitkijktoren zal een extra troef zijn voor onze gemeente, niet alleen voor de toeristen maar ook voor de horeca en handelszaken”, zegt schepen van Toerisme Nessim Ben Driss (Visie). De drie oppositiepartijen zien het anders…

“Ik ken mensen die gaan fietsen in Limburg of de Ardennen en daarvan dan een foto posten”, zegt hij. “Vanuit de toren gaan we refereren naar mooie zichten om te verwijzen naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog , natuurliefhebbers gaan er kunnen vogels spotten middenin een mooi park.”

De discussie leidde zelfs naar de Vlooybergtoren in Tielt-Winge “Iedereen spreekt over die toren wanneer men daar is geweest”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie). De gemeenteraad keurde het bestek goed. Fractieleider Andries Sioen (STERK) vroeg om onder de inwoners een bevraging te doen. “Want zo’n hoge toren zal een impact hebben op het landschap en de inwoners”, zegt hij. “Investeren in een extra toeristische troef moeten we zeker kunnen aanbevelen. Het moet iets worden om trots op te zijn en iets dat in het oog springt. De mening van de inwoners in Groot-Moorslede over de voorstellen is belangrijk.”

Volledig scherm Schepen Nessim Ben Driss baat met restaurant Marahba op Dadizeleplaats zelf een horecazaak uit © Joke Couvreur

“Aan de gunningscriteria gaan we de voorkeur van de inwoners na een bevraging van bijvoorbeeld een maand toevoegen”, aldus de schepen. Fractieleider Ward Gillis (PRO) vindt de uitkijktoren niet gepast in het centrum van de gemeente. Zijn collega Veerle Demeulenaere (N-VA) is niet overtuigd van de toeristische meerwaarde van een nieuwe toren. “We hebben al een basiliek met een fantastisch uitzicht”, zegt ze.

“Het idee voor een uitkijktoren is niet helemaal slecht maar dat geld kon misschien aan iets zinvoller worden besteed. Akkoord, we krijgen subsidies maar die komen tenslotte van ergens en van de belastingbetaler.” “Moest de provincie niet in ons geloofd hebben, zouden ze niet voor ons hebben gekozen”, kaatst de schepen de bal terug.

Fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) noemt het een prestigeproject. “De toeristische meerwaarde is zeer gering en het dossier is onvoldoende uitgewerkt”, oordeelt ze. Haar partijgenoot Margaux Vandekerckhove ziet er al de verkiezingskoorts in… “Ik stel met dat dossier bij de schepen een zekere haast vast om dat tegen de komende gemeenteraadsverkiezingen op zijn palmares te kunnen zetten”, liet ze horen. “Het komt over als het paradepaardje van de schepen.”

Volledig scherm Tielt-Winge-Vlooybergtoren © Bollen

De bevoegde schepen was duidelijk not amused. “De komende gemeenteraadsverkiezingen hebben daarmee niks te maken want de uitkijktoren zal er maar nadien staan, tegen 2025”, reageert Nessim Ben Driss. De schepen kreeg de steun van zijn partijgenoot burgemeester Ward Vergote. “Het is een prachtig project en dat steekt de ogen uit van de oppositie”, gaf hij de drie oppositiepartijen een sneer.

De toren moet altijd toegankelijk zijn en niet betalend. Veerle Demeulenaere vroeg of de uitkijktoren dan ook ’s nachts moet toegankelijk zijn. “En moet we dan niet vrezen voor criminaliteit en vandalisme”, vraagt ze zich af. “Ja, inderdaad. We vrezen daarvoor maar het is nu eenmaal een voorwaarde die de provincie stelt”, aldus schepen Ben Driss.

Tijdens de goedkeuring van het bestek stemden PRO en N-VA tegen, Groep a onthield zich. De offertes moeten tegen uiterlijk 20 mei binnen zijn. De inschrijver zullen hun offerte mogen komen toelichten tijdens een presentatie.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.