MIJN DORP. Het Wevelgem van Jean-Ma­rie Vanden­dries­sche (70): “Ze laten mijn geliefde molen, in De Droomfa­briek zo belangrijk, verloede­ren”

Hij is de bezieler van vzw Kindia en onderging ooit de doop van een molenaarsknecht in tv-programma ‘de Droomfabriek’ bij Bart Peeters. In 2012 werd hij benoemd tot beste garnaalvisser van Koksijde. Maar nu hij met pensioen is, kan je Jean-Marie Vandendriessche (70) en trouwe viervoeter Vita dagelijks tegenkomen in Wevelgem. “Ik ben opgegroeid in Bissegem, maar zou nooit meer willen terugkeren. In Wevelgem is alles.” Hij neemt ons mee langs zijn favoriete plekken, én de plek waar hij president Obama zag landen toen die ons land bezocht.