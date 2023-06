TikTokker (22) die moeder vroeg om seks te hebben met haar 4-jarig dochtertje tegen betaling voor rechter: “Ik was fout, mijn oprechte excuses”

De 22-jarige TikTokker die vorig jaar aan een moeder uit Kortrijk vroeg om seks te hebben met haar amper 4-jarig dochtertje riskeert vier jaar cel met uitstel. “Niemand hoeft het te weten, ik wil er veel geld voor neertellen”, klonk het in een berichtje aan de mama die meteen naar de politie stapte. Ondertussen is de jongeman tot inzicht gekomen en gebruikt hij geen sociale media meer. “Ik heb het echte leven terug herontdekt en voel me herboren”, zei hij woensdag tegen de rechter.