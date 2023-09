Nieuw kookpro­gram­ma opgenomen in De Keuken van Roeselare: “We hopen dat de kijkers zowel door de gerechtjes als door onze stad gebeten worden”

Vorige week ging het gloednieuwe programma ‘Snel, Makkelijk & Lekker’ van start op kookkanaal njam!. Daarin is te zien hoe tien chefs in 36 korte afleveringen uiteenlopende maar makkelijke gerechtjes klaarmaken. Het gaat om het eerste Vlaamse programma dat integraal opgenomen werd in de Keuken van Roeselare op De Munt.