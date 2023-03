Stellingen begeven onder gebeuk van stormwind in centrum van Moorslede: “Die ene plofte vlak voor mijn neus neer, met een stevige klap”

Het zwaarste incident deed zich voor aan een woning vlak bij de rotonde met de Stationstraat en de Roeselaarsestraat, schuin tegenover dagbladhandel Mikado. Het huis in kwestie wordt gerenoveerd, er stond een stelling om arbeiders toe te laten ook de voorgevel aan te pakken. Gelukkig was buiten echter niemand aan het werk toen de stormwind plots de stelling omverblies. Net op dat moment reed Johan Van Ryssel (63), die wat verderop in de Stationstraat woont, de rotonde op.

Klein mirakel

“Het ging razendsnel”, vertelt Van Ryssel, die de Dadizeelsestraat wou inrijden maar dus nooit zover raakte. “De stelling plofte neer met een stevige klap, vlak voor mijn neus, over de volledige breedte van de Dadizeelsestraat. Gelukkig stond er niemand op of onder de stelling en passeerde daar op dat moment ook niemand. Dat is eigenlijk een klein mirakel want dit is een drukke omgeving. En ik mag er niet aan denken, mocht ik twee of drie seconden vroeger vertrokken zijn van bij me thuis. Want in dat geval zou ik letterlijk en figuurlijk alles op mijn dak hebben gekregen.”