Sinterklaas niet welkom op school in Moorslede: “We willen vermijden dat hij een superverspreider wordt”

“We willen vermijden dat Sinterklaas een superverspreider wordt. In scholen mogen op dit moment geen ouders of andere buitenstaanders komen en dat geldt bij ons bij uitbreiding ook voor de sint en zijn pieten. Daarom heb ik als burgemeester besloten dat evenementen met Sinterklaas dit jaar verboden zijn”, motiveert de burgemeester van Moorslede zijn beslissing. “Voor de meeste scholen is dat geen probleem, ze zijn creatief genoeg om leuke alternatieven te vinden, online of met opgenomen video’s”, aldus Vergote.

Op de schoot

Zijn gouverneur, Carl Decaluwé, staat achter duidelijke richtlijnen richting 6 december in de scholen en heeft in die zin ook zijn burgemeesters geadviseerd. “We moeten eerlijk zijn: een kinderfeestje in de sporthal met alle klassen samen, dat kan niet. Laat staan dat we kinderen in deze tijd op de schoot van Sinterklaas zetten”, reageert Decaluwé. Een algemeen verbod wil de West-Vlaamse gouverneur niet invoeren, hij laat die beslissing aan zijn burgemeesters.

Nathalie Debast van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) ziet geen probleem, maar vraagt organisatoren wel op voorhand goed na te denken. “Scholen kunnen perfect een sinterklaasfeest organiseren, als ze op voorhand maar nadenken wat kan en wat niet kan. Ze moeten een risico-analyse maken”, zegt Debast. “Het lijkt me logisch dat kinderen niet op de schoot van de sint kunnen zitten dit jaar, maar een bezoek per klasbubbel op een grote afstand moet zeker lukken. Wat ons betreft is Sinterklaas een essentiële derde in scholen, net zoals schoonmaakpersoneel of iemand van het CLB ook in een school mogen komen.”

Kartonnen doos

“De burgemeester is de beste persoon om een risico-inschatting in zijn gemeente te kunnen doen. Ik spreek hem dus niet tegen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs in een eerste reactie. “Ik snap de burgemeester dus, maar benadruk dat het bezoek van Sinterklaas ook veilig kan verlopen. Het is niet de bedoeling om hem in een slecht verluchte ruimte met tientallen kinderen samen te brengen. Maar een bezoek buiten kan wel veilig georganiseerd worden. We moeten uiteraard contacten zoveel mogelijk terugdringen, maar we moeten niet allemaal in een kartonnen doos gaan kruipen”, aldus Molenberghs.