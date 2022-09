Scooter en fiets botsen: drie gewonden

Rond 13 uur botsten een fietser en een bromfietser frontaal op elkaar op een fietspad in de Dadizeelsestraat in Moorslede. De 27-jarige bromfietser en zijn passagier en de 15-jarige fietser kwamen ten val. De drie slachtoffers werden naar de campus Menen van het AZ Delta overgebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De politiepatrouille die op weg was naar het ongeval in Moorslede is er echter nooit geraakt. In Zonnebeke raakten de inspecteurs zelf betrokken bij een zwaar ongeval. Bij die botsing vielen vier gewonden, één vrouw was er erg aan toe.