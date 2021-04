Schroothandelaar en transporteur worden “misbruikt” door drugsbende bij invoer van bijna 700 kilo cocaïne en bekopen dat met jarenlange celstraf: “De dollartekens stonden in hun ogen”

Brugge “De dollarte­kens stonden in hun ogen”: schroothan­de­laar en transpor­teur raken verstrikt in web van drugsbende en helpen mee aan invoer van bijna 700 kilo cocaïne

29 maart De ene had een enorme schuldenberg door een vechtscheiding, de andere was naar eigen zeggen gewoon naïef. Transporteur Yvan S. (58) uit Nieuwpoort en schroothandelaar Marino S. (56) uit Moorslede waren vorig jaar ideale slachtoffers voor een drugsbende. De twee lieten zich overhalen om een container met bijna 700 kilo cocaïne uit Brazilië - straatwaarde 35 miljoen euro - op te halen in de haven van Antwerpen. “Ze zijn gebruikt en misbruikt”, stelden hun advocaten maandagmorgen in de Brugse rechtbank.