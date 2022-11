Schouwbrand zorgt voor grote rookontwikkeling

“We wonen hier nog niet zo lang en hadden de houtkachel aangestoken”, vertelt de bewoonster van de woning aan het rondpunt in de Beselarestraat in Dadizele. “Zelf merkten we helemaal niets tot iemand op de deur kwam kloppen om te zeggen dat het erg stonk.” De bewoners verwittigden meteen de brandweer. “Zelf weten we niet wat het probleem is, het is nochtans niet de eerste keer dat we de kachel hebben aangestoken. Wellicht moet iets in de schouw zitten dat nu plots heeft vuur gevat.” De brandweer was een tijdlang in de weer om het vuur in de schouw te blussen. Door de brand was de Beselarestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.