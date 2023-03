Rudi Vranckx vrijdagavond in De Bunder

Raampje van 10 centimeter, geen enkel fysiek contact en douchen met timer: naar deze beruchte gevangenis gaat terrorist die An­ne-Lau­re (31) doodreed

De terrorist die de West-Vlaamse Anne-Laure Decadt (31) in New York doodreed, belandt in de ‘gevangenis der gevangenissen’: Supermax ADX Florence in Colorado. Het meubilair bestaat er uit gegoten beton en de man zal niet minder dan 23 uur per dag in een piepkleine cel doorbrengen. Hij zal zelfs nooit meer iemand kunnen aanraken. Maak kennis met misschien wel de zwaarst beveiligde gevangenis ter wereld.