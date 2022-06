Rommelmarkt verwacht zondag 450 deelnemers

Ieper Leo, een oude kater met kattenaids, vindt ‘gouden mandje’ bij mama Heidi en dochter Evy: “Maar nu moeten zijn tandjes nog getrokken worden ook”

Het dierenasiel in Ieper had bijna de hoop opgegeven om nog een nieuw huisje te vinden voor Leo, een 10-jarige kater met kattenaids. Een moeder en een dochter uit Ieper willen zich nu ontfermen over de poes. Wel vragen ze hulp via een crowdfunding, want het beestje wacht een operatie waarbij al zijn ontstoken tanden worden getrokken. “Enkel op die manier kunnen we Leo nog een comfortabel leven geven.”

2 juni