Restaurantuitbater onder invloed veroorzaakt ravage: “Niemand wou me naar huis brengen en dus reed ik zelf maar met de wagen”

Een 41-jarige Roeselarenaar moet een alcoholslot laten installeren in zijn wagen nadat hij onder invloed zware brokken maakte in de Stationstraat in Moorslede. “Een ware veldslag”, noemde de rechter het. Het leverde de man een nieuwe strenge veroordeling op in zijn al stevig strafregister.

Op terugweg van een vriend in Passendale verloor de Roeselarenaar exact een jaar geleden, op 28 maart 2022, de controle over zijn BMW. Dat gebeurde langs de Stationstraat in Moorslede, ter hoogte van de Aldiwinkel. De wagen ramde een geparkeerde aanhangwagen en reed een verlichtingspaal aan diggelen. Twee wagens van buurtbewoners en de gevel van een woning liepen schade op. De weggekatapulteerde aanhangwagen beschadigde ook nog een garage en de wagen die er in stond.

Het oog van de naald

De bestuurder, die ongedeerd was, bleek met 2,5 promille zwaar boven zijn theewater. De man blijkt daarmee niet aan zijn proefstuk. Eerder werd hij al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Verder werd hij ook al eens gestraft voor vluchtmisdrijf. “Mijn cliënt beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen en ongelooflijk dom heeft gedaan”, sprak zijn advocaat. “Hij probeerde nog zich naar huis te laten brengen maar vond niemand bereid om dat te doen. De hoge snelheid die hij voerde op het moment van het ongeval is wellicht het gevolg van het feit dat hij in slaap was gevallen en zo onbewust het gaspedaal dieper induwde.”

Geen lessen getrokken

De rechter reageerde bijzonder scherp. “Het was een ware veldslag, daar in de Stationstraat. En om zo’n elektriciteitspaal volledig te vernielen, moet je zonder enige twijfel bijzonder snel hebben gereden. Het is bovendien verontrustend dat je blijkbaar geen lessen hebt getrokken uit je vorige veroordelingen.” De restaurantuitbater boog nederig het hoofd. De man kreeg een rijverbod van 3 maanden en een boete van 2.000 euro. Hij moet op eigen kosten een alcoholslot laten plaatsen in zijn wagen, voor een periode van 1 jaar. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Bovendien moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen ondergaan.

