Zomerse orgelbespe­ling in Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert pakt op zaterdag 5 augustus uit met een zomerse orgelbespeling. In de Oekense Sint-Martinuskerk verwelkomen ze organist Antoine Tronquo, die het historisch Pieter Van Peteghem orgel zal bespelen, en tenor Roel Vansevenant die werken brengen van onder meer Sweelinck, Schlick en Brevi. Het concert start om 16 uur. Tickets, inclusief receptie met de uitvoerders, kosten 12 euro. Wie jonger is dan 25 jaar of houder is van een vrijetijdspas betaalt de helft. Reserveren doe je per mail aan oekeneNV@live.be. De tickets worden klaargelegd aan de inkom.