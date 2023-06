Rechtszaak burgemeester Vergote uitgesteld naar 7 november

Vlaams Belang ongerust over geweld in de stad, korpschef countert met cijfers

Vlaams Belang Roeselare maakt zich zorgen over intimidatie en geweld in de stad. Immanuel De Reuse greep tijdens de politieraad van donderdagavond een vechtpartij die zich vorige maand voordeed op de Grote Markt aan om de bekommernis van de oppositiepartij naar voor te brengen. Volgens korpschef Curd Neyrinck en burgemeester Kris Declercq (CD&V) is er echter geen sprake van een groot veiligheidsprobleem.