Pop-up Farmbar Bruwershof nu ook met een escapestal: “Bezoekers moeten op zoek gaan naar de sleutel om een kalfje te laten ontsnappen”

DADIZELE/LEDEGEMVan komende vrijdag tot halfweg augustus is voor het tweede jaar op rij de pop-up Farmbar Bruwershof in de Kasteelstraat in Dadizele open. Nieuw in het aanbod is de escapestal ‘De vloek van de Dadizelehoek’. “Via allerlei opdrachten moeten de bezoekers op zoek gaan naar de sleutel om een kalfje te laten ontsnappen”, zegt Geertrui Verhaeghe.

Voor alle duidelijkheid: het dierenwelzijn staat op het Bruwershof voorop en het gaat het niet om een levend kalfje. “Met ons gezin bezochten we al een paar keer een escaperoom en kwam ik op het idee om dat hier eens te proberen”, zegt Geertrui. Het zijn veel raadsels en allemaal in één ruimte in een oude stal die we gebruikten voor de stockage van onze Farmbar. De escapestal werd al een paar keer getest en de commentaren waren positief.”

“De escapestal is heel basic zonder hoogtechnologische snufjes. Ideaal in groepjes van vier tot zes persoon. Deelname kost 12,5 euro per persoon. Het voordeel is dat die escapestal volk kan lokken als het regent en het kan worden gereserveerd in de loop van de week. Het duurt ongeveer een uur. ‘De vloek van de Dadizelehoek’ is een logische naam want we wonen hier op de ‘Daiselhoek’ en het klinkt goed.”

Volledig scherm Jan Walleys en Geertrui Verhaeghe zijn de uitbaters © Maxime Petit

De zomerbar was vorig jaar compleet nieuw tijdens een weliswaar kwakkelzomer. “Het was vorig jaar een ‘zotte bevlieging’ maar een zodanig goede ervaring dat we er weer voor gaan”, vertelt Geertrui. Nu proberen we het vrijdag, zaterdag en zondag opnieuw op een even groot terras met honderd plaatsen”, vertelt ze. “Het was vorige zomer een heel positieve ervaring. De reacties van de bezoekers waren positief. Nu hebben we de kaart wat uitgebreid. Vorig jaar waren er een paar cocktails en wat tapas. Om de honger te stillen komt daar nu ook een croque monsieur bij.”

Geertrui Verhaeghe groeide op in Roeselare en geeft les aan de hogeschool Howest in Kortrijk. Haar echtgenoot Jan Wallays woont in de ouderlijke boerderij sedert 1997. Hij is er de derde generatie. Bruwershof bestaat sedert de jaren 1800. “We zijn een actief melkveebedrijf, met een honderdtal melkkoeien en ook nog jong vee”, vertelt Geertrui.

Volledig scherm op het terras zijn er in totaal zo'n 100 plaatsen © Maxime Petit

Voor de uitbating van de zomerbar kunnen ze rekenen op hun vier kinderen Eline, Sander, Eva en Lore en ook jobstudenten. Bruwershof ligt langs de Kezelbergfietsroute, tussen de fietsknooppunten 30 en 4. Vanop de fietsroute kan men rechtstreeks oprijden. De zomerbar bevindt zich vlakbij de grens met Ledegem. “Vorig jaar hadden we een gevarieerd publiek van alle leeftijden, van ouderen tot jongeren, vooral ‘s avonds dan”, blikt Geertrui terug. “We waren een ontmoetingsplaats voor veel lokaal volk en veel keerden terug. Wat het wel leuk en geestig maakt.”

De pop-up Farmbar Bruwershof is open op vrijdag vanaf 16 tot 1 uur, zaterdag van 14 tot 1 uur en zondag van 14 tot 20 uur. Ondanks de drukte met hun actief melkveebedrijf hebben Jan en Geertrui nog genoeg energie voor hun zomerbar. “Het is voor ons eens iets heel anders”, benadrukt Geertrui. “Ideaal om veel mensen te zien. Het is sociaal en leuk.”

Volledig scherm De Farmbar Bruwershof bevindt zich in de Kasteelstraat, vlakbij de grens met Ledegem © Maxime Petit

“Voor ons is het genieten. Dit keer zetten we nog meer in op beleving. Net zoals vorige zomer is nagelkloppen mogelijk en gaat men nu ook darts kunnen spelen. Bruwershof is uitzonderlijk ook open op een maandag en donderdag. Zo is er donderdag 30 juni vanaf 16 uur de inzet van de zomervakantie. Op de Nationale Feestdag donderdag 21 juli is iedereen welkom vanaf 14 uur. Maandag 15 augustus is er dan de afsluit van het seizoen.

Er zijn ook verschillende optredens voorzien. Filet Americana mag op vrijdagavond 1 juli vanaf acht de spits afbijten. Ze spelen country, blues en folk.

Reserveren voor de escapestal is aanbevolen. Dat kan via 0486/21.70.90. Meer informatie over Farmbar Bruwershof is te vinden op de gelijknamige Facebook- en Instagrampagina.

Volledig scherm de escapestal is ook tijdens de week te reserveren © Maxime Petit

