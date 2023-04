Pop-up Dadipark haalt alles uit te kast voor (voorlopig) laatste editie: “Volgend jaar nemen we een sabbatjaar zodat we in 2025 groots kunnen uitpakken”

Posthoorn wordt één groot speelter­rein op Buiten­speel­dag

Op woensdag 19 april is er opnieuw de jaarlijkse Buitenspeeldag in Vlaanderen en Brussel. In Wevelgem wordt op die dag De Posthoorn ingericht als één groot speelterrein. “We voorzien acht zones voor jong én oud”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V).