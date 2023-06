Parket dagvaardt Moorsleedse burgemeester Ward Vergote wegens belangenvermenging: oppositie vraagt dat hij tijdelijk stap opzij zet

RESTOTIP. Royaal koken met kruiden bij Dinner With the Queen

Genieten van een cocktail in een zomerbar is in onze contreien al lang geen unicum meer, maar ook culinaire belevingen gaan steeds meer de pop-uptour op. Zoals Dinner With the Queen, een vaste waarde die na een sabbatjaar deze zomer terug neerstrijkt in pluktuin Purfruit in Oeselgem. Wij mochten al eens de benen onder tafel schuiven in een decor om u tegen te zeggen en ook wat chef Michiel Van Colenberghe op diezelfde tafel wist te toveren kon meer dan bekoren. Relaas van een avond waarin kruiden eens niet als afwerking dienden, maar hun rechtmatige plaats als hoofdgerecht opeisten.