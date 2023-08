Park Mariënstede ook populair bij Aziatische hoornaar: medewerker technische dienst aangevallen

AZ Delta krijgt internatio­na­le erkenning als supraregio­naal traumacen­trum

AZ Delta behaalde een internationale erkenning als supraregionaal traumacentrum. Een traumacentrum is een ziekenhuis waar specialisten 24/7 aanwezig zijn of oproepbaar zijn voor patiënten met ernstige letsels. De erkenning werd uitgereikt door det Duitse DGU, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Zij kwamen langs om het traumacentrum te controleren en het niveau van de accreditatie te bepalen. DGU was onder de indruk van de werking binnen AZ Delta en beloonde het ziekenhuis met het hoogste niveau in de erkenning, die van supraregionaal traumacentrum.