Oververhitte oplader zet zetel in brand: huisje van Valère (93) onbewoonbaar

DadizeleValère Soetaert, een alleenstaande man, moet op zoek naar een tijdelijk ander onderkomen. Een brand jaagt hem weg uit het huisje waar hij al zo lang woont, langs de Menenstraat in Dadizele. Bij het uitbreken van de brand was de hoogbejaarde man niet thuis.

Het was een buurvrouw die iets voor 16.30 uur alarm sloeg bij de hulpdiensten. De vrouw had rook zien ontsnappen uit de woning van haar buurman, de 93-jarige Valère Soetaert. “Hij was op dat moment niet thuis”, zegt een familielid die tijdens de bluswerken ter plaatse snelde. “Misschien was dat een geluk bij een ongeluk.” Brandweerlui van de posten Menen, Moorslede en Roeselare snelden ter plaatse. Ze kregen de brand snel onder controle maar moesten vaststellen dat er toch veel schade was.

Volledig scherm De brand woedde in de woonkamer van het huisje van Valère Soetaert (93), langs de Menenstraat in Dadizele. © Hans Verbeke

Machteloos toezien

“Meer dan waarschijnlijk ontstond de brand door een oplader van een lamp”, vertelt het familielid. “Die oplader lag in de zetel en moet oververhit zijn geraakt.” De brandweer haalde inderdaad een bankstel naar buiten dat gedeeltelijk verkoold was. De vlammen raakten ook tussen het vals plafond en veroorzaakten ook daar serieuze schade. Rook en roet deden de rest. Valère Soetaert, die thuiskwam toen de brand al woedde, kon niet anders dan machteloos toezien. De man kan allicht in eerste instantie terecht bij familie maar op langere termijn is een andere oplossing wenselijk.

Aangeslagen bewoner

Tijdens de interventie was er geen verkeer mogelijk in de omgeving. Buren en familie kwamen de hoogbejaarde man een hart onder de riem steken. Valère Soetaert was aangeslagen maar leek alles zowat te ondergaan. De komende dagen moet blijken hoe groot de schade is aan zijn huisje, het laatste in een rijtje woningen dat gebouwd is in een zijstraatje van de Menenstraat, dicht tegen het kruispunt met de Ieperstraat.

