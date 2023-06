Oppositie wil dat burgemeester Vergote tijdelijk stap opzij zet door proces rond belangenvermenging

MIJN DORP. Giovanni Maes, bezieler van de pop-up Dadipark: “Dadizele mag gerust wat meer sterallu­res hebben”

Nog tot zondag 23 juli strijkt voor de derde keer de gratis pop-up Dadipark neer op de weide langs de Waterstraat in Dadizele. Een van de drijvende krachten is Giovanni Maes, voorzitter van de vzw Heeren Deweer. Hij is bekend als bezieler van DrumSpirit, maar ook als eigenaar van dat ‘rare huis’ met dubbel dak. Voor ons vertelt hij over zijn favoriete plekjes in het dorp waar hij al z’n hele leven woont. “Het Daiselpark, later Dadipark, heeft ons dorp - samen met de basiliek - op de kaart gezet tot ver over de grenzen.”