Open Muziekdag wordt voor eigen volk de laatste show voor manager Giovanni Maes van DrumSpirit: “In de periode van Belgium’s Got Talent ging het voor ons allemaal voor niks maar toen kwam corona”

Ardooie Vanaf donderdag inschrij­ven voor kampen tijdens paas- en zomervakan­tie

Ardooie voorziet opnieuw heel wat kampen voor het jeugdige volkje tijdens de paas- en zomervakantie. De inschrijvingen hiervoor starten op donderdag 9 februari om 20 uur. De gemeente voorziet technische ondersteuning van 19.45 tot 21 uur via 051/74.40.40. Sowieso is het aangeraden voor wie vlot wil inschrijven om vooraf al even je gebruikersnaam en wachtwoord voor het E-loket Vrije Tijd via www.ardooie.be/inschrijvingen. Zorg er eveneens voor dat alle deelnemers van een kamp aan jouw gezinsaccount toegevoegd zijn en dat je je vakantieplanning klaar hebt. Tot slot verloopt de betaling online. Zorg dus ook dat je je banking-app bij de hand hebt.

8 februari