Nieuwe uitbater café-snack Ons Huis was eerder al 22 jaar cafébaas: “Vanaf juni zorgen we voor Bretoense pannenkoeken, de zogenaamde ‘galettes’ en dat moet een trekpleister worden”

DADIZELEKristof Dejonghe (48) stapt terug in de horeca en is aan de overkant van de basiliek in Dadizele de nieuwe uitbater van café-snack Ons Huis. In het bedevaartsoord stond hij eerder zes jaar achter de toog van café ’t Lusthof aan de overkant van het toenmalig Dadipark en nadien was hij zestien jaar de patron van het populair café De Pompeschitter.

Café Ons Huis op Dadizeleplaats stond twee en een half jaar leeg. De vorige uitbater ging failliet. “Ik nam contact op met de eigenaar en op vier dagen tijd was het geklonken”, zegt Kristof. “In café De Pompeschitter ben ik begin april 2016 gestopt. Het nachtleven kwam te veel. In de Rijselstraat op de Barakken in Menen baatte ik later twee jaar de Stockbarak uit en verkocht er allerlei nieuwe snufjes. Zoals miniatuurauto’s of kleine quads. Ik verkocht daar meer en meer online en die onlineverkoop doe ik verder.”

Kristof is de papa van drie kinderen Theo (20), Jade (17) en Raphaël (16). “Ze werkten tijdens het weekend allemaal in de horeca en gaan nu hier helpen”, zegt vader Kristof. “Plannen zijn er alvast voldoende. Boven beschik ik over een zaal voor veertig mensen.”

Volledig scherm Café-snack Ons Huis rechtover de basiliek van Dadizele heeft ook een ruim terras © Maxime Petit

“We serveren boterhammen met kaas, ham of paté. Altijd met een aardappel in de pel en huisgemaakte lookboter. Vanaf juni zorgen we voor Bretoense pannenkoeken, de zogenaamde ‘galettes’. Puur uit interesse heb ik hierover in Frankrijk een workshop gevolgd. Galettes eet ik zelf heel graag. Die Bretoense pannenkoeken worden met gezouten pannenkoekendeeg gebakken op een speciale kookplaat. Er ligt op een gezouten pannenkoeken daar kaas, ham, zalm, spek en geitenkaas op. Ook champignons en paprika’s. Eigenlijk vergelijkbaar met wat er allemaal op een pizza ligt.”

“Dat moet een trekpleister worden. Op twee locaties in Brugge en Damme serveert men galettes en moet men daarvoor lang vooraf reserveren. Ik wilde iets op mijn kaart hebben dat een ander niet heeft. In juli en augustus wil ik achteraan op de koer op woensdagavond kleinschalige optredens organiseren. Met elke week een ander genre. Vroeger organiseerde ik in de cafetaria van het Dadipark Muzikale Woensdagen. Tot zes à zeven jaar na de sluiting van het Dadipark.”

Volledig scherm Blikvangers in de kroeg zijn drie grote foto’s van de monumentale basiliek, het Dadipark en de Jaarmarkt op 15 augustus. © Maxime Petit

Blikvangers in de kroeg zijn drie grote foto’s van de monumentale basiliek, het Dadipark en de Jaarmarkt op 15 augustus. “Weet je, ik heb meer dan 700 postkaarten van Dadizele”, vertelt de ervaren cafébaas. “Vanaf mijn achttiende reed ik naar de rommelmarkten. Ik sloot ’s morgens de deuren van ’t Lusthof en trok direct naar een rommelmarkt.”

Een andere blikvanger aan de voorgevel is in de nis is het opgeknapt Mariabeeld. “Waarvoor grote dank aan Eddy Heremans, de bezieler van schildersclub Ateljee Kraplak”, benadrukt Kristof. “Ik ben blij dat het er tijdens de Meimaand Mariamaand staat.” Pastoor Marc Vantyghem kwam het mooi Mariabeeld zegenen.

Volledig scherm Pastoor Marc Vantyghem kwam het mooi Mariabeeld zegenen. © Maxime Petit

Café-snack Ons Huis is open van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur. Net zoals heel veel uitbaters is Kristof ook op zoek naar medewerkers, zowel voor de keuken als het café.

Volledig scherm Kristof Dejonghe baat café Ons Huis rechtover de basiliek van Dadizele uit © Maxime Petit

Volledig scherm Het Mariabeeld werd mooi opgeknapt door Eddy Heremans, de bezieler van schildersclub Ateljee Kraplak © Maxime Petit

