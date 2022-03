Minderjarige boefjes nemen taxi voor overval op jeugdopvangcentrum en bedreigen begeleidster met een mes

DADIZELE Zaterdag gratis naar showcase van DrumSpirit

Het percussie-ensemble DrumSpirit zet met One een nieuw showproduct op de planken. In de polyvalente loods Oltereeke in de Nijverheidslaan in Dadizele is er zaterdag om 16.30 uur een toonmoment. Het duurt een uur en de toegang is gratis.

