MIJN DORP: Het Dadizele van ex-schepen Daisy Decoene: “Verloren Dadipark zorgt voor een trieste aanblik”

Daisy Decoene is al jarenlang voorzitster van de heemkundige kring Dadingisila Dadizele. Samen met haar bestuursploeg is ze trots op het onderkomen in het gerenoveerd oud gemeentehuis. Daarnaast is ze ook voorzitster van de cultuurraad Moorslede, en was Decoene (Visie) tijdens de vorige legislatuur schepen van onder meer Cultuur en Toerisme. Ze vertelt ons hoe ze na omzwervingen terechtkwam in Dadizele en verklapt ons haar favoriete plekjes.