MIJN DORP. Giovanni Maes, bezieler van de pop-up Dadipark: “Dadizele mag gerust wat meer sterallures hebben”

Allereer­ste West-Vlaam­se skeelerma­ra­thon op Krommebeek­park

iSkate organiseert op zondag 2 juli de allereerste West-Vlaamse inline skate marathon. Uitvalsbasis hiervoor is een pop-up skatedorp dat wordt opgezet op het terrein van Wildhandel Vermeersch op het Krommebeekpark in Beveren. “Deze industriezone wordt die dag volledig verkeersvrij gemaakt voor de eerste echte skeelermarathon”, zegt Steven Leeman van iSkate. “Iedereen zal er zijn gekozen afstand kunnen verrijden, hetzij de volledige 42 kilometer in 25 rondes of een halve of kwart marathon in maximum 2.30 uur.” De tijdsregistratie wordt voorzien door Skate Vlaanderen. Er wordt muziek voorzien op het parcours, drank- en eetgelegenheid, een EHBO-post van Rode Kruis Roeselare, een springkasteel, ... Meer info en inschrijven via https://www.iskate.be/.