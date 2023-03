Mélody (33) stelt bucketlist op voor terminaal zieke hond Jenny (9): “Haar laatste maanden moeten fantastisch zijn”

Inagro onderzoekt gecombi­neer­de kweek van bomen en landbouwge­was­sen

Provinciaal onderzoekscentrum Inagro maakte vlakbij kaasboerderij ‘t Groendal in Rumbeke werk van een zogenaamd agroforestry-perceel of een lap grond voor boslandbouw. De komende jaren wil het er onderzoek voeren naar de combinatie van de teelt van bomen of struiken met die van landbouwgewas.