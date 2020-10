Man (60) riskeert jaar cel voor jarenlange mishandeling echtgenote: “Gewekt met emmer uitwerpselen tijdens weekendje Ardennen”

De man en zijn ondertussen ex-echtgenote waren 36 jaar getrouwd. “Al van in het begin was er geweld”, pleitte de advocate van de vrouw. “Er zijn oneindig veel dingen gebeurd waarbij de vrouw slagen kreeg en ook de kinderen in de klappen deelden. Mama lag soms zelfs bewusteloos op de grond toen de kinderen thuis kwamen. Meerdere keren sloeg hij de inboedel kort en klein. De verhoren van de kinderen bevestigen allemaal wat de moeder vertelt. Zij herinneren zich dat ze uit bed gesleurd werden, geschopt, één keer zelfs bijna gewurgd met een sjaal. Hij gooide met spaghetti, koffie, verbrandde haar trouwkleed en plunderde de rekening. Het is echt een schrijnend verhaal.” In augustus vorig jaar trok beklaagde met zijn echtgenote en een kennis voor een weekendje in een huurwoning in de Ardennen. De kennis vertrok vroegtijdig terug naar huis omdat het koppel de hele tijd ruzie maakte. “Die avond sloot hij haar buiten en moest ze in haar ondergoed in een schuur slapen. ’s Morgens werd ze gewekt nadat ze een emmer wet uitwerpselen over zich heen kreeg.” Nadien ging de vrouw met haar kinderen een klacht indienen tegen haar echtgenoot en is de scheiding ingezet. “De man heeft twee problemen, een alcoholprobleem en ook een psychisch probleem”, zei de advocaat van de vrouw. De man ontkent alle feiten. “In een schermutseling kreeg ze plots die uitwerpselen over zich heen”, vertelde hij in een erg onsamenhangende verklaring tegenover de rechter. Zijn advocaat vraagt om een deskundige aan te stellen om de man psychologisch te onderzoeken. Hij riskeert één jaar cel. Vonnis op 30 november.