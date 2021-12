Maakte burgemeester Ward Vergote zich schuldig aan belangenvermenging?

Roeselare Sportoase Schiervel­de organi­seert preselec­tie BK bommetje springen

Na een pauze van één jaar, gaat Sportoase opnieuw op zoek naar de beste bommetjesduikers van het land tijdens het prestigieuze BK Bommetje. Tijdens het BK gaan ze op zoek naar de beste bommetjesduikers in drie aparte categorieën: de U10, U16 en de Elite. De top drie van iedere categorie ziet zijn glansprestatie beloond met een trofee, de winnaars per reeks krijgen er ook nog een jaarabonnement bij Sportoase bovenop. Voorafgaand aan het BK zijn er eerst preselecties. Eén daarvan wordt op zondag 18 december vanaf 13 uur georganiseerd in Sportoase Schiervelde. De winnaar plaatst zich niet alleen rechtstreeks voor de grote finale in het nagelnieuwe zwembad Groot Schijn in Antwerpen, maar gaat ook aan de haal met een 10-beurtenkaart. Wil je je kans wagen? Inschrijven kan via sportoase.be/nl/nieuws/bk-bommetje.

16 december