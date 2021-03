Lockdownfeest met drugs en lachgas in vakantiewoning: minstens 23 aanwezigen, voor meer dan 4.000 euro aan boetes uitgedeeld

Westhoek Padel, steeds meer dé sporthype in de Westhoek: “Zonder avondklok zou er zelfs ‘s nachts gespeeld worden”

5 maart Padel, een mix tussen tennis en squash, is overal in Vlaanderen enorm populair, maar in de Westhoek zijn er tot nu weinig of geen padelclubs te vinden. Waar wél al gretig een balletje wordt geslagen, is in tennisclub Olympos in Wervik. Vorig jaar startte de club met twee terreinen, maar de plannen zijn klaar om die oppervlakte te verdubbelen. “Als je een béétje balgevoel hebt, kan je instappen, terwijl je in tennis toch meer techniek nodig hebt.”