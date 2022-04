Listeria ontdekt bij Milcobel Moorslede: alle kazen geblokkeerd en productie ligt stil

MoorsledeBij kaasfabriek Milcobel in Moorslede, waar onder andere Oud Brugge, Nazareth en Brugse Blomme worden geproduceerd, is listeria ontdekt. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken. Er zijn geen besmette kazen in de handel geraakt. Ondertussen ligt de productie in het bedrijf stil.

De besmetting kwam twee weken geleden aan het licht. “Het ging om een lage concentratie van de listeria-bacterie in een van onze zeven pekelbaden”, legt woordvoerster Kathleen De Smedt uit. “Het pekelbad was net gevuld en zoals gebruikelijk wordt daarna onmiddellijk de pekel aan een kwaliteitscontrole onderworpen. We zijn meteen gestart met uitgebreide analyses op al onze producten. Een aantal daarvan bleek besmet en werd meteen vernietigd. De uitvoer van zuivelproducten uit onze fabriek is stopgezet. Pas bij groen licht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zullen er weer producten worden vrijgegeven.”

Quote De kazen die in voorraad liggen, gaan we nu extra controle­ren. Pas als de resultaten van de staalafna­mes bekend zijn, krijgen we van het FAVV groen licht om onze producten weer te leveren Kathleen De Smedt, Milcobel

Extra maatregelen

Volgens Kathleen De Smedt zijn er geen besmette producten in de handel terechtgekomen. “Dankzij ons systeem van veelvuldige en permanente kwaliteitscontrole hebben we de besmetting snel opgemerkt. Samen met het FAVV hebben we een aantal extra maatregelen genomen, bovenop onze eigen initiatieven. Zo hebben we de productie in Moorslede tijdelijk teruggeschroefd, zodat elke productielijn extra gereinigd kan worden. Zo sluiten we elke mogelijkheid op verdere besmetting uit. Daarnaast nemen we ook extra stalen af, die we laten analyseren en controleren.”

Volledig scherm Een archieffoto uit 2011 van het bedrijf Milcobel in Moorslede. © Henk Deleu

Productie stilgelegd

Sinds de ontdekking van listeria werden ook alle goederen in Moorslede geblokkeerd. “Zo zijn we zeker dat er geen producten op de markt komen die niet voldoen aan de voedselveiligheid”, legt De Smedt uit. “Wat in voorraad ligt, gaan we nu extra controleren. Pas als de resultaten van de staalafnames bekend zijn, krijgen we van het FAVV groen licht om onze producten weer te leveren. We hopen dat dit snel kan, want sinds vorige vrijdagnamiddag zit onze voorraad vol en daarom hebben we noodgedwongen de productie moeten stilleggen. Dat betekent uiteraard ook mogelijke vertragingen en onbeschikbaarheid van bepaalde kazen.”

Niet de eerste keer

Voor Milcobel is de listeriabesmetting een serieuze tegenvaller. Het bedrijf wordt bovendien niet voor het eerst getroffen. In maart 2011 werd ook al eens een besmetting met listeria ontdekt, toen in verpakte halve kazen Nazareth Classic. De ontdekking kwam er echter pas nadat al voorraden van die kaas waren uitgeleverd en geconsumeerd. Er volgde een terugroepactie en klanten werden terugbetaald. Bij Milcobel worden vierhonderd verschillende soorten kaas geproduceerd. In 2018 ging het om 21.000 ton. In het bedrijf ligt nu 3.500 kilogram kaas te rijpen.

Wat is listeria? Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met listeria is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen moeten oppassen omdat het bij die groep kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten. Risicoproducten zijn rauwmelkse kaas, voorverpakte gerookte vis, voorverpakte vleeswaren en rauwe dierlijke producten. Ook oudere mensen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen deze risicoproducten beter vermijden of alleen eten als ze eerst goed verhit zijn geweest.

Volledig scherm 2012: Minister-President Kris Peeters en gouverneur Carl Decaluwé bezoeken de vernieuwde kaasfabriek in Moorslede. © Maxime Petit

Volledig scherm Een archieffoto uit 2009, toen een nieuwe kaasfabriek werd gebouwd in Moorslede. © JVK