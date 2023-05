Kortsluiting is oorzaak van zware brand in schrijnwerkerij familie Demuynck

“Mijn tranen zijn op... Tijd om de rug te rechten”: schrijnwer­ker Filip (43) aangesla­gen, maar strijdvaar­dig na verwoesten­de brand

Zo snel mogelijk heropstarten. Dat is wat Filip Demuynck, zaakvoerder van de gelijknamige schrijnwerkerij in de Iepersestraat in Moorslede, wil doen na een hevige brand zondagnacht. “Schrijf maar op: schrijnwerkerij Fr. Demuynck is niet dood, integendeel. Maar wat als mijn dochter Lore niet wakker was geworden om ons te wekken?” Het 17-jarige meisje en haar papa blikken terug op een vreselijke nacht. “Maar al die steun doet ons zóveel deugd.”